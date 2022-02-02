Сорос считает "Омикрон" угрозой правлению Си Цзиньпина

Американский миллиардер и инвестор Джордж Сорос счел распространение омикрон-штамма коронавируса угрозой правлению лидера КНР Си Цзиньпина. По его мнению, это может стать препятствием для его переизбрания на третий срок, сообщает Лента.Ру.

Сорос отметил, что в Китае вирус «вышел из-под контроля», а власти скрывают ситуацию от населения, передает телеканал CNBC. Это может привести к краху действующего главы государства, указал он.

Миллиардер добавил, что у Си Цзиньпина много врагов, но пока никто не решается противостоять ему в публичном пространстве. По его словам, в настоящее время КНР переживает кризис рынка недвижимости, основного двигателя роста в стране.

Сорос заключил, что у китайского лидера есть возможность исправить ситуацию, несмотря на то, что она выглядит «не очень многообещающей». Он спрогнозировал, что второй квартал 2022 году покажет, удалось ли ему это.

Ранее Сорос в лекции для Стэнфордского университета призвал международное сообщество склонить Китай к смене политического режима. Он заявил, что генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин должен покинуть место главы китайского государства.