Индия увеличила расходы на оборону

В этом году оборонный бюджет Индии вырастет почти на 10%, достигнув 70 млрд долл. США, сообщает Укринформ.

"Оборонительный бюджет Индии вырос на 5,25 трлн индийских рупий (около 70 млрд долл. США), что на 9,8% больше, чем в прошлом году" , - говорится в материале Синьхуа.

По словам министра финансов Индии Нирмала Ситарамана, частный сектор и научные заведения смогут приобщиться к конкурсам по разработке нового военного оборудования.