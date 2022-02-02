Израиль запускает лазерную систему перехвата ракет
В течение года Израиль возьмет на вооружение систему противоракетной обороны с применением лазеров. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщает Укринформ.
"В течение около года Силы обороны Израиля примут на вооружение лазерную систему перехвата. Сначала – экспериментально, а впоследствии – операционно", – сказал Беннет.
По его словам, развертывание системы начнется с южного Израиля, где постоянно происходят ракетные обстрелы с территории Газы. Впоследствии лазерная противоракетная система покроет всю страну.
"В средней и длинной перспективе это позволит нам накрыть Израиль лазерной стеной, защищающей нас от ракет, дронов и других угроз", - отметил премьер-министр.
Беннет добавил, что такая противоракетная оборона "лишит врага его величайшего козыря".