Проблемы с кожей могут говорить о развитии разных заболеваний

Определенные проблемы с кожей могут говорить о развитии внутренних заболеваний. Люди часто не обращают внимание на малозаметные признаки на коже или же путают эти симптомы с чем-то другим, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Какие признаки на коже указывают на заболевания,?

Анемия

Очень бледная кожа, особенно на внутренней стороне губ и на нижних веках говорят о развитии анемии. Если при этом вы часто чувствуете усталость, головную боль и у вас начали выпадать волосы – нужно срочно обратиться к врачу, так как это явные признаки анемии.

Это заболевание, при котором количество эритроцитов или уровень гемоглобина снижается намного ниже нормы.

Проблемы с щитовидной железой

Большинство эндокринных заболеваний сопровождается признаками на коже. При гипертиреозе или при повышенной активности щитовидной железы, кожа становится нежная, хрупкая, теплая и влажная. Это сопровождается выпадением волос и ломкостью ногтей.

При гипотиреозе или при замедленной активности щитовидной железы, кожа становится бледная, холодная и шелушится, особенно на локтях и коленях.

Сахарный диабет

При сахарном диабете уровень глюкозы в крови стремительно идет вверх и это приводит к дегенеративным изменениям в капиллярах, артериолах и венах.

Начинается гипоксия и нарушение снабжения кожи питательными веществами. Поэтому она часто становится сухой, грубой и склонной к шелушению. Порой этот симптом становится самым первым признаком развития диабета.

Опоясывающий лишай

Такой лишай проявляется в виде болезных волдырей, которые локализуется с одной стороны и не выходят за среднюю линию тела.

Чаще всего такое раздражение появляется в локализации межреберных нервов. Этот лишай очень опасен для здоровья.

Тромбоз

Кожные проблемы могут указывать и на тромбоз глубоких вен и венозную тромбоэмболию. Сгустки внутри вен мешают крови течь по организму правильно и это нарушает работу всего тела.

Обычно при тромбозе появляется отечность, ощущение натянутости кожи, небольшое покраснение и температура в конечности.