У Софии Ротару начались осложнения из-за "Омикрона"

Украинская певица София Ротару сообщила подписчикам, что переболела коронавирусом. По словам артистки, новый штамм "Омикрон" вызвал осложнения, с которыми она продолжает бороться, сообщает Обозреватель.

Об этом 74-летняя исполнительница рассказала в своем Instagram. Звезду поддержали украинские и иностранные коллеги, пожелав ей сил и быстрого выздоровления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица написала, что две недели тяжело болела, не спала по ночам и боролась за свое здоровье. Сейчас уже недуг отступил, но оставил после себя неприятные последствия.

София Ротару сообщила подписчикам, что переболела коронавирусом. Источник: Instagram @sofiarotaru.official

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон. Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений" , – говорится в сообщении.

Ротару поблагодарила врачей, медсестр и семью, которые помогали ей "держать ситуацию под контролем", а также подчеркнула, что ей еще нужны время и силы, чтобы окончательно вернуться к прежнему ритму жизни.