У Байдена высмеяли страх Путина перед "вторжением Украины"

Спикер Белого дома Джен Псаки сравнила президента России Владимира Путина с лисой в курятнике, комментируя его заявления о якобы "угрозе вторжения" для РФ со стороны Украины, сообщает Деловая столица.

"Когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится цыплят, что они (правительство РФ — ред) по сути и делают, этот страх не преподносится как констатация факта. И когда вы смотрите, как Путин кричит о страхе перед Украиной и украинцами, это тоже не следует преподносить как констатацию факта" , – считает она.

Псаки отметила, что США хорошо понимают, кто в данной ситуации "лиса".

"Мы видели наращивание войск на границе (с Украиной — ред). Мы видели, как они перебросили войска в Беларусь, на другую границу" , – отметила спикер Белого дома.

По ее словам, США точно не знают, что Путин собирается делать дальше, но сейчас Вашингтон должен держать открытыми двери для дипломатии.

США предпочитают деэскалацию и предотвращение вторжения, но решение остается за Путиным, напомнила Псаки.