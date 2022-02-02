ВОЗ призвала страны защитить людей от "Омикрона" всеми способами

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал правительства стран, которые начали отменять карантинные ограничения, все равно предотвращать распространение коронавируса, но другими способами, сообщает УНИАН.

На заседании в Женеве он отметил, что в мире смертность от вируса продолжает расти.

"Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что из-за вакцинации, высокой заразности "Омикрона" и меньшей тяжести течения болезни больше невозможно и ненужно предотвращать передачу недуга" , - заявил Гебрейесус.

Он пояснил, что несмотря на меньшую агрессивность "Омикрона" предотвращать его распространение все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.

"Мы не призываем ни одну страну вернуться в так называемый локдаун. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты, а не только вакцины" , – отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что с момента появления "Омикрона" заболело больше людей, чем за весь 2020 год. Теперь фиксируется "очень тревожный рост смертности в большинстве регионов мира".

Глава ВОЗ подчеркнул, что пока рано объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.