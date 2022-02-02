Какого минерала не хватает, если энергия на нуле
Одним из важнейших минералов, который регулирует наш углеводный обмен, является хром. При его дефиците ожидать того, что уровень энергии будет достаточный, не приходится, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.
Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.⠀
Хром в организме
- Стабилизирует уровень сахара в крови и уровень инсулина после приема пищи.
- Обеспечивает оптимальную доставку сахара из крови в клетки.
- Помогает расщеплять молекулы белка, углеводов, жиров и снижает аппетит, что приводит к оптимизации веса.
- Активизирует трипсин, расщепляя его до аминокислот.
- Участвует в выработке гормона ДГЭА, который способствует укреплению костей. Используется при лечении остеопороза.
Недостаток хрома затрудняет использование углеводов для получения энергии и может привести к инсулинорезистентности, высокому уровню холестерина и нарушению способности глюкозы связываться с эритроцитами.
В группе риска по дефициту хрома – те, кто страдает ожирением, атеросклерозом, диабетом, кто находится в постоянном стрессе или на тяжелой физической работе.
Без назначений врача допустимо принимать 200-250 мкг. Лучшая форма для усвоения – пиколинат или полиникотинат хрома.
Для тех, кто любит улучшить в себе то, что не требует улучшения, важно понимать, что избыток хрома, напротив, ассоциирован со снижением чувствительности к инсулину. Проконсультируйтесь со своим врачом.⠀
Продукты, богатые хромом:
- Лидер по содержанию – тунец.
- На втором месте список из речных и морских рыб: караси, лососевые, скумбрия, камбала, лемонема.
- На третьем говяжьи субпродукты – сердце, печень.
Для снижения дефицита хрома нужно исключить употребление сладостей, газированных напитков, выпечки из белой муки.