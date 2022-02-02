Skoda анонсировала выпуск сразу трех недорогих электромобилей

Генеральный директор Skoda Томас Шафер сообщил, что три ближайших электромобиля чешской марки будут меньше модели Enyaq iV. Соответственно и стоять они будут существенно дешевле, сообщает РБК-Украина.

В рамках презентации нового купеобразного электрического кроссовера Enyaq iV Coupe﻿, Шафер рассказал, что компания в ближайшие годы покажет три новых электромобиля. Новинки будут конкурировать в В- и С-сегментах.

Ранее Skoda зарегистрировала товарный знак Elroq. Возможно, это имя получит новый электрический кроссовер, по размеру аналогичный Karoq. Также стало известно, что все три новые электромобили будут построены на модульной платформе MEB Volkswagen Group.

Топ-менеджер также отметил:

"Наши коллеги из SEAT, Cupra и Volkswagen продвинулись немного вперед в плане электрификации своих модельных линеек. Вскоре мы объявим о своих новинках, и будем стремительно их догонять. Но будьте уверены, что они будут полностью отличаться от соплатформенных машин".

Также в компании в ближайшие годы намерены отказаться от ряда опций по персонализации и перейти на пакетные комплектации, максимально минимизировав отдельные небольшие опции. Это позволит компании сэкономить необходимые для перехода на выпуск электромобилей средства.