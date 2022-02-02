Зеленский сегодня проведет встречу с премьером Нидерландов

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, сообщает Укринформ.

"2 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом", — сообщили в ОП.

В 11:50 планируется выход Зеленского и Рютте к СМИ.

Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 10:45.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.