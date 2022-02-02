В "ЕС" требуют отставки Монастырского из-за скандала с Трухиным

В "Европейской солидарности" требуют отставки министра внутренних дел Дениса Монастырского после того, как журналисты опубликовали эксклюзивное видео с места ДТП с участием "Слуги народа" Александра Трухина.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пресс-службе﻿ партии.

Помимо этого в "Евросолидарности" требуют отставки и главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Причиной такого заявления стало то, что на опубликованном видео Трухин обращается к полицейскому, прося отпустить его в лес, и сделать вид, что депутата тут не было. В обмен он обещает "поговорить" с Монастырским.

"ЕС" требует немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов. Мы требуем отставки покрывавшего преступление министра внутренних дел, руководителя ГБР, который спустил расследование на тормозах" - говорится в заявлении.

Также в партии Порошенко требуют открыть дело против Трухина по факту ДТП и коррупции.