NASA планирует затопить МКС в Тихом океане в январе 2031 года

Американское аэрокосмическое агентство NASA подготовило отчёт, в котором указываются планы относительно Международной космической станции на ближайшие 10 лет. В частности, в докладе сообщается, что МКС будет эксплуатироваться до 2030 года. Затем её собираются затопить в южной части Тихого океана, сообщает 3Dnews.

В документе указано, что NASA, Канадское космическое агентство (CSA), Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провели анализ возможности использования Международной космической станции до 2028 года. Российское космическое агентство «Роскосмос» планирует использовать свой сегмент станции до 2024 года. Однако, как сообщается в докладе, российская сторона в настоящий момент также проводит оценку возможности продления использования МКС до 2030 года.

Согласно отчёту NASA, операцию по своду МКС с низкой околоземной орбиты планируется начать 31 января 2031 года. Свод станции с орбиты предполагается осуществлять силами двигательных установок самой МКС, а также с помощью двигателей присоединённых к ней кораблей. В NASA подсчитали, что для этого потребуется три российских космических грузовика «Прогресс». Дополнительно могут воспользоваться силами космического аппарата Cygnus компании Northrop Grumman.

После свода МКС с орбиты ее обломки должны упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана рядом с Точкой Немо. Это наиболее удалённая точка от какой-либо суши на Земле, которую называют «кладбищем космических кораблей».