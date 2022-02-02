Экс-звезда сборной Украины официально нашел новый клуб
Атакующий полузащитник Марлос, который покинул донецкий "Шахтер", подписал контракт с новым клубом, сообщает УНИАН.
Бывший игрок сборной Украины Марлос перешел в "Атлетико Паранаэнсе". Бразильский клуб официально объявил о переходе.
33-летний футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт с новым клубом до окончания сезона-2021/22.
Марлос будет выступать под 10-м игровым номером.
Добавим, что "Атлетико Паранаэнсе" занял 14-е место в бразильской Серии А по итогам прошлого сезона, набрав 47 очков за 38 сыгранных матчей.
"Марлос": карьера в Украине
- Марлос выступал в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".
- Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат Украины (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок страны (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провел за "Шахтер" 287 игр, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных матчей он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.
- 28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.
- Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.
- В августе 2021 года Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.