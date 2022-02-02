В МВД прокомментировали видео с места ДТП с Трухиным

Все попытки представлять суть дела так, что якобы нардеп Александр Трухин пытался "договориться" с Министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве пояснили, что уголовное производство было передано из Нацполиции в Государственное бюро расследований (ГБР) после того, как появились данные, что за рулем мог быть депутат.

"По этой причине подчеркиваем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с Министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности" , - сообщили в министерстве.

В МВД добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП.

Кроме того, расследованием этого дела должно заниматься ГБР, отмечается в сообщении.

Ранее СМИ опубликовали видео, как нардеп Трухин после ДТП обещает взятку полицейскому.