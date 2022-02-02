ЕС начал разработку стратегии противостояния технологическому влиянию Китая

Евросоюз приступил к разработке совместными с США усилиями новой стратегии противостояния влиянию Китая, включающей в себя установление стандартов передовых и экологически чистых технологий. Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает ТАСС.

Брюссель намерен, по данным газеты, самым тесным образом работать с Вашингтоном над продвинутой системой мониторинга новых стандартов, позволяющей выработать "единую позицию в отношении нормотворчества в сфере технологий" и использовать совместные ресурсы. Официальные лица ЕС и США обеспокоены тем, что Китай добился успеха в лоббировании ключевых организаций по установлению технологических стандартов, таких как Международный союз электросвязи и Международная электротехническая комиссия.

Для согласования деталей стороны будут проводить регулярные встречи представителей Совета по торговле и технологиям. Это станет ответом на разрабатываемую Пекином новую стратегию "Китайские стандарты до 2035 года" в стремлении установить международные нормы в таких областях, как связь пятого поколения (5G) и искусственный интеллект.

"Конкурентоспособность Европы, технологический суверенитет и продвижение ценностей ЕС, высочайшие социальные и экологические амбиции будут зависеть от того, насколько успешны европейские игроки на международном уровне" , - отмечается в проекте документа.

"Это стратегическое решение , - заявила заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер. - Очень важно, кто устанавливает стандарты, потому что они должны обеспечивать работу рынка, а не затруднять инновации".

Европа должна продолжать, по ее словам, устанавливать международные стандарты, которые определяют развитие в самых различных областях - от систем распознавания лиц, достижений в области аккумуляторов и следующего поколения экологических инноваций. ЕС будет стремиться реализовать подобный план "как можно быстрее", добавила Вестагер.