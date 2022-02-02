Опубликован рейтинг самых ожидаемых смартфонов 2022 года

Компания Mozillion опубликовала список 20 самых ожидаемых смартфонов этого года, пишет портал Gizchina. В основе исследования лежат данные поисковых запросов Google, сообщает Газета.ru.

Самым ожидаемым смартфоном 2022 года является iPhone 14 – на него пришлось более 1 млн поисковых запросов. Устройство должно быть анонсировано в сентябре 2022 года.

Второе место досталось Samsung Galaxy S22, информацию об этом флагмане искали более 50 тыс. раз. Его публике представят 9 февраля.

Apple iPhone SE 3 занял третье место с чуть более чем 285 тыс. поисковых запросов. Презентация устройства запланирована на весну 2022 года.

Также в список вошли такие смартфоны, как Vivo V23, Xiaomi 12, Google Pixel Fold, а также Oppo Find N.