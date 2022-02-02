Арахамия инициирует внеочередное заседание ВР из-за уголовных дел против нардепов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Хочет заслушать руководителей правоохранительных органов по делам против народных депутатов, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, в последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов по делам народных депутатов Александра Трухина, Сергея Кузьминых, Олега Воронько, Артема Дмитрука, Петра Порошенко, Виктора Медведчука и устаревших расследований в отношении Александра Юрченко и Ярослава Дубневича.