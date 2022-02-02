В России отказались подтвердить подлинность ответов по гарантиям безопасности
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отказалась подтверждать подлинность ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, сообщает Газета.ru.
"Попросите американскую сторону подтвердить или опровергнуть — это их документ", — сказала Захарова.
Вместе с тем, дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Так, собеседник агентства ответил утвердительно на вопрос о том, может ли он подтвердить, что появившийся в СМИ документ является подлинным.
Напомним, испанская газета El Pais опубликовала текст ответа США и НАТО на ранее озвученные инициативы Москвы в среду, 2 февраля. В документе, в частности, говорилось, что Вашингтон не готов дать Москве гарантии, что Украина не станет в будущем членом НАТО.