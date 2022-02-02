Сборная Бразилии разгромила Парагвай в матче отбора на ЧМ-2022

В матче квалификации чемпионата мира 2022 сборная Бразилии разгромила команду Парагвая, сообщает УНИАН.

Счет в матче мог быть открыт уже на второй минуте, однако из-за игры рукой VAR отменил взятие ворот бразильцем Винисиусом Жуниором. Уже на 28-й минуте Бразилия все-таки поразила ворота Парагвая - отличился Рафинья.

Во втором тайме новичок "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо забил второй мяч хозяев в этой игре, затем за четыре минуты до конца основного времени отметился голом вышедший на замену бразилец Антони, а на 88-й минуте окончательный счет установил Родриго - 4:0.

Квалификация ЧМ-2022. Южная Америка

Бразилия - Парагвай - 4:0

Голы: Рафинья, 28, Коутиньо, 62, Антони, 86, Родриго, 88.

Бразилия: Эдерсон, Алекс Теллес, Маркиньос, Тиагу Силва, Дани Алвес, Фабиньо, Коутиньо (Гимарайнс, 73), Лукас Пакета (Родриго, 82), Винисиус Жуниор (Антони, 61), Кунья (Габриэл Жезус, 62), Рафинья (Эвертон Рибейро, 82).

Парагвай: Сильва, Арсамендия (Мартинес, 46), Алонсо, Бальбуэна, Рохас (Эскобар, 46), Санчес (Энкисо, 88), Вильясанти (Бенитес, 69), Самудио, Альмирон, Охеда, Гонсалес (Санабрия, 69).

Предупреждения: Арсамендия, 20. Вильясанти, 45. Алонсо, 78.

Обзор матча:

Таким образом, сборная Бразилии продлила свою беспроигрышную серию в матчах отбора ЧМ до 32 встреч и установила новый рекорд среди южноамериканских сборных. Прошлый рекорд Южной Америки также принадлежал "селесао", он был установлен в 1993 году.

Сборной Испании принадлежит мировой рекорд по этому показателю - испанцы не проигрывали в отборах ЧМ на протяжении 66 матчей с 1993 по 2021 год.

В 16 матчах отборочного тура на ЧМ в Катаре сборная Бразилии набрала 39 очков и занимает первое место в группе, обгоняя сборную Аргентины на 4 очка. Бразильцы уже обеспечили себе место в финальной стадии ЧМ-2022. Парагвай потерял все шансы выступить в Катаре.