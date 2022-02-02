Sony увеличила чистую прибыль благодаря успеху "Человека-паука"

Японская Sony Corp. увеличила чистую прибыль сильнее прогнозов рынка в третьем квартале 2021 финансового года благодаря рекордным кассовым сборам фильма "Человек-паук: Нет пути домой", сообщает Интерфакс-Украина.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 346,16 млрд иен ($3,02 млрд) против 310,73 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали прибыль на уровне около 264 млрд иен.

Выручка Sony в минувшем квартале повысилась на 13% - до 3,03 трлн иен.

Операционная прибыль кинобизнеса взлетела до 149,4 млрд иен с 20,28 млрд иен годом ранее. Ключевым фактором стал успех нового фильма про Человека-паука, собравшего в глобальном прокате свыше $1 млрд, что является мировым рекордом с начала пандемии коронавируса.

В игровом сегменте операционная прибыль увеличилась до 92,9 млрд иен с 80,9 млрд иен, а прибыль музыкального бизнеса сократилась до 55,1 млрд иен с 59,1 млрд иен.