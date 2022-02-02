В Минздраве назвали области-кандидаты на "красную" зону

В "красную" зону вскоре могут перевести еще шесть областей Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге.

"В скором времени в "красную" зону эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Од есская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация", — сказал Кузин.

Он отметил, что сейчас в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время минувшей волны коронавируса. Однако, по его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.