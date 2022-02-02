Лидер сборной Украины по биатлону заразилась коронавирусом на Олимпиаде

Многолетний капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная) заразилась коронавирусом на Олимпийских играх в Пекине. 35-летняя олимпийская чемпионка Сочи-2014 сдала положительный тест утром 2 февраля, сообщает Суспільне.

Об этом рассказал старший тренер женской команды Урош Велепец.

"Боялись этого с первого дня. Пошел "эффект домино", хотя надеялись, что проскочим и далее будем спокойны. Но сегодня [заразился] первый спортсмен – Елена Билосюк.

Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы подготовиться к Олимпиаде... Ночью у нее была высокая температура, утром немного лучше, но тест – положительный", – сокрушался словенский специалист .

Тренер Урош Велепец. Источник: скриншот

"Тест Елены – это катастрофа. Она жертвовала гонками целый год, пропускала старты. Порой хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде.

Провела несколько тренировок здесь, излучала оптимизм – и вот. Ждем, кто будет следующим. Боимся этого. От тренера перешло на сервисмена, затем на физиотерапевта. Девушки уже несколько дней без массажа, поскольку физиотерапевт женской команды тоже на карантине", – обрисовал ситуацию Велепец .

Пока что неясно, останется ли Билосюк в составе команды. В случае выздоровления и получения негативных тестов, она сможет выступить в последних гонках. В противном случае ее может заменить запасная – Анастасия Меркушина, которая в Китай не полетела.

Настя Меркушина. Источник: biathlon.com.ua

Первая биатлонная гонка на Олимпиаде в Пекине состоится в субботу, 5 февраля.