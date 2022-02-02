"Ковидную тысячу" будут платить украинцам от 14 лет
Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступает в силу с 7 февраля, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Постановлением расширен перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
Документом установлено, что 1 тысяча гривен предоставляется вакцинированным исключительно для приобретения в безналичной форме:
- услуг в сферах культуры,
- образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений),
- физической культуры и спорта,
- внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,
- для приобретения книг, печатных средств массовой информации,
- товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,
- а также для приобретения получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.
Как отмечается в пояснительной записке, в условиях установленного Кабинетом министров карантина нуждаются в поддержке лица в возрасте от 14 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен.