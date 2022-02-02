В Беларуси возбудили дело против судьи, отказавшегося выдать основателя Nexta

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского, который ранее принял решение об отказе экстрадировать в Минск основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило, сообщает Радио Свобода.

Как считают белорусские власти, "Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной и социальной розни" и " оскорбил и оговорил высших должностных лиц Республики Беларусь".

26 января окружной суд Варшавы рассмотрел требование Беларуси по экстрадиции Степана Путило, основателя Telegram-канала Nexta. Белорусские власти считают СМИ организатором так называемых "массовых беспорядков" в Минске во время протестов против режима Александра Лукашенко в 2020 году. Судья Любовский принял решение не экстрадировать основателя Nexta, заявив, что "нельзя выдать человека только потому, что этого хочет психопатический диктатор".

Напомним, в мае прошлого года в Беларуси был арестован сооснователь Nexta Роман Протасевич. Для этого белорусские власти принудительно посадили в Минске самолет, на котором летели Протасевич и его подруга, россиянка София Сапега.

Обстоятельства задержания Протасевича и Сапеги вызвали резкую критику на Западе. Против властей Беларуси были введены новые санкции.

Позже на белорусском телевидении несколько раз показали выступления Протасевича с критикой оппозиции, после чего его и Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест.

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