США могут перебросить в Польшу дополнительно около двух тысяч военных

Соединенные Штаты могут перебросить в Польшу дополнительно около двух тысяч солдат из 8,5 тысяч, которых планировали отправить в восточную Европу. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире "Польского радио", сообщает Страна UA.

При этом он добавил, что это лишь "часть поддержки восточного фланга Североатлантического Альянса со стороны Соединенных Штатов".

"Вся поддержка США нашей части Европы происходит по двум планам. Во-первых, это физическое присутствие солдат, в том числе и на польской земле. Во-вторых, задействование механизмов и наращивание потенциала для развертывания действительно значительного количества войск. Такие мероприятия также проводятся" , - сказал он.

В настоящее время в Польше размещены около 5 тысяч американских военнослужащих.