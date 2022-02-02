Perseverance успешно вернулся к сбору проб грунта на Марсе

Как сообщает команда управления миссией марсохода Perseverance («Настойчивость»), система забора образцов марсианского грунта успешно взяла новый образец породы, сообщает 3Dnews.

Механизм был засорён около месяца с последней операции взятия керна и полностью очищен лишь недавно. Марсоход готов к новым исследованиям и вскоре продолжит путь вдоль древнего русла марсианской реки для взятия проб и поисков признаков доисторической жизни на Красной планете.

Кратер Езеро (Jezero), где высадился Perseverance и где он собирает пробы грунта, представляется учёным местом бывшего водоёма, в который впадала марсианская река. В этом месте одни осадочные породы, в которых должны оставаться следы древней биологической жизни на Марсе, если она там была. Свой путь по долине марсоход начал издалека и постепенно будет двигаться вдоль стенок кратера, на которых могут быть видны следы прежних геологических эпох в разрезе, завершив свой путь в дельте древней реки, где она впадала в доисторическое озеро.

Тот самый камень, который привёл к засорению бура. Источник изображения: NASA

Пробы грунта, пород и камней марсоход будет запечатывать в специальные пробирки, число которых достигает четырёх десятков. Для сбора образцов с целью вернуть их на Землю в 2026 году к Марсу направят посадочный и орбитальный комплекс NASA и ESA. Образцы будут собраны специальным роботом и помещены в ракету, которая доставит их на орбиту Марса. Там образцы будут захвачены возвращаемой платформой, обеззаражены с внешней стороны и запечатаны в блок для сброса на Землю. Примерно к 2031 году операция должна быть завершена с доставкой первых в мире образцов иной планеты на Землю.

Пройдут годы, прежде чем эта грандиозная операция закончится. А пока Perseverance занят рутиной — бурит керн за керном, подготавливая образцы, которые войдут в историю земной космонавтики.