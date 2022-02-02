Владимир Кличко присоединился к терробороне Киева
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко присоединился к бригаде территориальной обороны города Киева, сообщает Деловая столица.
Об этом брат спортсмена и мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.
"Друзья! Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица.
А брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", — отметил мэр столицы.
56% украинцев готовы принять участие в рядах терробороны в случае их создания в соответствующих территориальных общинах.