Владимир Кличко присоединился к терробороне Киева

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко присоединился к бригаде территориальной обороны города Киева, сообщает Деловая столица.

Об этом брат спортсмена и мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

"Друзья! Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица.

А брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева", — отметил мэр столицы .

56% украинцев готовы принять участие в рядах терробороны в случае их создания в соответствующих территориальных общинах.