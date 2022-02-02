Газпром снизил экспорт газа в дальнее зарубежье

По итогам января 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья, сообщает УНИАН.

По данным "Газпрома", объем экспорта упал на 41,3% в годовом выражении — до 11,4 млрд кубометров.

В то же время поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири" растут. Кроме того, увеличился экспорт в отдельные европейские страны: в Болгарию — на 20,6%, в Боснию и Герцеговину — на 12,9%.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах — на 27,2% (на 14,2 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобран уже 81% от объема газа, закачанного в летний период.

Объем активного газа в европейских хранилищах на 30 января составлял всего 38,1 млрд куб. м, что на 2,7 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату.

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