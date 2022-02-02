Резников рассказал о планах отмены призыва в армию

Указ Зеленского №36/2022 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии" создает фундамент и запускает пакет реформ для перехода к профессиональной армии, отмечает﻿ министр обороны Украины Алексей Резников.

"Президент поставил задачу - исходя из наших возможностей, предложить такую модель армии, чтобы ни у кого в Кремле даже мысли не возникали напасть на Украину… Чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия. Так мы сможем удерживать в безопасности весь периметр государственной границы и потенциально опасные направления" , – сказал Резников.﻿

Он добавил, что стоящая в указе задача обеспечить увеличение численности ВСУ на 100 тысяч человек и перейти на систему интенсивной военной подготовки с отказом от призыва на срочную службу рассчитана на четыре года.

"Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва. Президент поручил, и мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка" , - отметил Резников. ﻿

Глава Минобороны добавил, что пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки.

"С 1 января 2024 г. мы планируем полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы привлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов" , - рассказал министр.

По его словам, на сегодняшний день уже есть расчеты и обоснование различных моделей выполнения указа.

"Для реализации указанных шагов правительство в ближайшее время предложит пакет необходимых законопроектов и подзаконных актов. Мы надеемся на единство украинского парламента в этих вопросах" , - сказал Резников.

Как сообщалось, вчера Зеленский на торжественном заседании 7-ой сессии Верховной Рады заявил о том, что подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности воинской службы.