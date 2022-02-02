Apple показала новые эмодзи в iOS 15.4

Apple показала новые эмодзи в iOS 15.4
Фото: Pixabay

Компания Apple продолжает расширять выбор эмодзи. Каталог новых смайликов станет доступен после установки обновления iOS 15.4, сообщает РБК-Украина.

С новым обновлением iOS, компания расширила выбор эмодзи, добавив несколько десятков новых идеограмм.

Среди новых эмодзи можно отметить:

  • смайлик, который плавится;
  • беременные персоны;
  • сложенные в сердце руки;
  • рукопожатие;
  • рентген;
  • диско-шар;
  • мыльные пузыри;
  • символ хамса.
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Уже этой весной компания может презентовать iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G подключения.

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