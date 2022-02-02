Apple показала новые эмодзи в iOS 15.4

Компания Apple продолжает расширять выбор эмодзи. Каталог новых смайликов станет доступен после установки обновления iOS 15.4, сообщает РБК-Украина.

С новым обновлением iOS, компания расширила выбор эмодзи, добавив несколько десятков новых идеограмм.

Среди новых эмодзи можно отметить:

смайлик, который плавится;

беременные персоны;

сложенные в сердце руки;

рукопожатие;

рентген;

диско-шар;

мыльные пузыри;

символ хамса.

Уже этой весной компания может презентовать iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G подключения.