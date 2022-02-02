Apple показала новые эмодзи в iOS 15.4
Компания Apple продолжает расширять выбор эмодзи. Каталог новых смайликов станет доступен после установки обновления iOS 15.4, сообщает РБК-Украина.
С новым обновлением iOS, компания расширила выбор эмодзи, добавив несколько десятков новых идеограмм.
Среди новых эмодзи можно отметить:
- смайлик, который плавится;
- беременные персоны;
- сложенные в сердце руки;
- рукопожатие;
- рентген;
- диско-шар;
- мыльные пузыри;
- символ хамса.
Уже этой весной компания может презентовать iPhone SE третьего поколения с поддержкой 5G подключения.