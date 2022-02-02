СБУ сообщила о разоблачении заказчиков псевдоминирований в Черкассах

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении еще трех злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома в Черкасской области, сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, ими оказались три несовершеннолетних жителя Черкасской области. В частности, два студента из Черкасс и один житель Смелы.

Все они заказывали "услуги" по псевдоминированию в закрытых Телеграмм-каналах. Среди прочих они писали и уже разоблаченному СБУ "минеру".

Разоблаченные злоумышленники признались в содеянном, объяснили, что "минированиями" стремились сорвать учебный процесс и развлечься, отметила СБУ.

Во время обысков были изъяты компьютерная техника и мобильные телефоны, на которых имеются доказательства противоправной деятельности, в частности переписка в Телеграмм-чате и заказы на минирование объектов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) УК Украины. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам.

Проверяется причастность указанных подростков к совершению других аналогичных преступлений на территории Украины.