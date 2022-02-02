В Германии ответили на вопрос о ядерной миссии стран НАТО

Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила на брифинге в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает РИА Новости.

"Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами - ред.) на Западе, чтобы его не было. Она (стратегия - ред.) сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее вооружение", - сказала Штрак-Циммерман, отвечая на вопрос о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.

Глава комитета добавила, что было бы хорошей новостью, если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности были вновь активированы.