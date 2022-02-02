Главные ошибки в планировке малогабаритной квартиры

Ошибки, допущенные при планировке квартиры, сделают ее менее комфортной и могут лишить значительного количество полезного пространства. Если жилплощадь маленькая – их последствия будут особенно серьезными, сообщает Профиль.

Эксперты рассказали об основных упущениях, которые часто допускают владельцы небольших квартир еще на стадии ремонта.

Зонирование

Не имеет смысла делать глухие перегородки, возводить дополнительные стены и создавать много маленьких закутков, если площадь квартиры и так небольшая.

Зонировать "малогабаритку" лучше всего цветом, освещением, шторами или легкими ширмами. Еще на границе зон можно поставить стеллаж или диван. В этом случае помещение будет разделено и в то же время не потеряет в функционале.

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Двери

При планировке маленькой квартиры обратите внимание, как будут открываться входная, балконная и все межкомнатные двери, а также створки шкафов и тумб. Нередко удобнее будут раздвижные варианты: они займут меньше места. В некоторых случаях выходом могут быть двери со стеклянными вставками: они делают пространство визуально больше.

Места для хранения

Важно тщательно распланировать места для хранения вещей. Если на счету каждый сантиметр, часто проще изготавливать мебель на заказ. Используйте антресоли, пространство под кроватью, ниши, встроенные шкафы.

Освещение

Свет играет огромную роль в восприятии интерьера: при его нехватке маленькая квартира кажется еще более тесной. Поэтому продумайте схему освещения заранее. Одной люстры даже в небольшой комнате мало – используйте дополнительные подвесные варианты, настенные бра, торшеры или встроенные светильники.

Балкон или лоджия

Не оставляйте их обустройство на потом. Так вы потеряете полезную площадь. На застекленной и утепленной лоджии можно организовать место для хранения, разместить кабинет или зону отдыха.

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Входная зона

Ошибка при планировке маленькой квартиры – отказаться от полноценной прихожей ради попытки иметь больше свободного места. В процессе эксплуатации об этом приходится пожалеть.

Но важно распланировать прихожую так, чтобы верхняя одежда не бросалась в глаза. Цельная конструкция из шкафа и пуфа для маленького пространства предпочтительнее, чем крючки и скамья, стоящие отдельно.