Ряд стран запустил работу фонда "Партнерство за сильную Украину"

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили работу совместного международного фонда "Партнерство за сильную Украину" объемом 35 млн фунтов стерлингов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы начинаем работу партнерского фонда "За сильную Украину". Это не очередная работа и не очередное начало. Это то, что нам на сегодня очень важно - публичная поддержка и доверие как партнеров, так и друг к другу. Мы понимаем, насколько важно и, главное, своевременно именно здесь, именно сейчас начинать такие проекты. Это важно для наших людей на востоке и юге страны, это важно для всех украинцев - знать и верить, что мы не одни, мы стоим плечом к плечу" , - сказала вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на мероприятии по случаю начала работы фонда в Киеве в среду.

Она отметила, что фонд имеет на старте 35 млн фунтов для первых проектов, которые будут направлены на громады, их устойчивость, людей, которые нуждаются в поддержке как государства, так и международного сообщества.

"От себя я как вице-премьер-министр могу пообещать: каждый фунт, каждая вложенная энергия и мотивация будут использованы эффективно. Мы сделаем все, чтобы наши усилия нашли свой результат уже в этом году" , - заверила Верещук.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс указала, что партнеры вместе с правительством Украины через этот фонд преданны поддержке пострадавших от российской агрессии на востоке Украины. По ее словам, Великобритания сделает в фонд вклад объемом 11,5 млн фунтов стерлингов в течение трех лет.

Министр иностранного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранц подчеркнула, что фонд "Партнерство за сильную Украину" сделает свой вклад в усиление Украины перед лицом российской агрессии.

"Я надеюсь, что этот фонд заполнит пробел в поддержке Украины и мы сможем реагировать быстро, гибко на потребности, которые будут появляться у украинцев в таких тяжелых обстоятельствах, вызванных российской агрессией против Украины" , - сказала Эрнкранц.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с $5 млн до $10 млн.

"Мое правительство непоколебимо поддерживает сильную, процветающую, Украину, в границах которой существует безопасность. Этот проект обеспечивает важный путь к этой цели. Вы имеете полную поддержку моего правительства, мою и всей команды посольства США в Киеве, чтобы воплотить это в жизнь" , - заявила Квин.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза подчеркнула, что Канада предоставляет в фонд от 10 млн до 15 млн канадских долларов, чтобы сдержать эскалацию.

"Мы объединяемся с национальными, региональными местными учреждениями, а также гражданским обществом, чтобы сосредоточиться на потребностях людей, их громад, выстроить доверие и социальную сплоченность" , - пояснила Галадза.

Посол Швейцарии в Украины Клод Вильд сообщил, что несмотря на то, что все сейчас сфокусированы на угрозе на границе Украины, существует реальность конфликта, российской оккупации и гибридной войны, которая влияет на украинцев.