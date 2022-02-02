Мозг тормозит наше восприятие мира на 15 секунд

Исследователи провели эксперимент с участием нескольких сотен добровольцев и пришли к невероятному выводу, сообщает Сегодня.

Мозг удерживает нас на 15 секунд "в прошлом", чтобы помочь нам увидеть стабильный мир, сообщает ScienceAlert.

Наши глаза постоянно "бомбардируются" огромным количеством визуальной информации — миллионы форм, цветов и постоянно меняющихся движений вокруг нас. Для мозга это непростая задача. С одной стороны, визуальный мир постоянно меняется из-за изменений освещения, точки зрения и других факторов. С другой — наш зрительный ввод постоянно меняется из-за моргания и того факта, что наши глаза, голова и тело часто находятся в движении.

Ученые выяснили, как работает наш мозг, проведя эксперимент с участием нескольких сотен добровольцев. Им показали 30-секундное видео с изображением быстро стареющего лица человека. Заданием подопытных было понять, насколько он стал старше.

Почти все участники эксперимента ошиблись в расчетах, назвав возраст, соответствующий, изображению, показанному на 15 секунде. Это значит, что вместо последнего изменения в режиме реального времени, люди воспринимали более ранние трансформации лица.

Исходя из этих данных, ученые пришли к выводу, что органы зрения в текущем времени показывают мозгу хаотичную картинку. А чтобы действительно понять, как она выглядит, можно сделать эксперимент с телефоном: пройтись по помещению и снимать все, что попадается на глаза. Просмотрев ролик, мы увидим дрожащий, шумный, прыгающий и расплывающийся видеопоток. Так бы мы и воспринимали мир, если бы наш мозг обновлялся в режиме реального времени.

Но, к счастью, мозг устроен так, что все время стабилизирует картинку, создавая так называемую визуальную иллюзию. Вместо отдельных "живых" зрительных фрагментов, он ежемоментно показывает нам усредненную картину того, что мы видели за последние 15 секунд. А всю полученную визуальную информацию мозг соединяет в целое впечатление, основываясь на схожести объектов.

Получается, мозг работает подобно машине времени: все время отправляет нас на 15 секунд назад, создавая иллюзию стабильности. Только благодаря этому, нам удается справляться с потоком визуальной информации. А цена такой способности – невозможность замечать мелкие изменения объектов во времени, говорят ученые.