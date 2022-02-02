Путин и Байден не планируют новых переговоров - Песков
В Кремле заявили, что планов новых прямых переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефа Байдена пока нет, сообщает Интерфакс-Украина.
На вопрос журналистов, не планируется ли новый контакт между двумя лидерами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил:
"Пока нет".
Представитель Кремля при этом отметил:
"Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом. Это всегда хороший импульс для двусторонних отношений, но они говорят, когда считают это целесообразным".
На уточняющий вопрос, когда планируется очередной раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе в формате "Лавров-Блинкен", Песков ответил:
"Пока не предполагается. Пока понимания на этот счет нет".