Путин и Байден не планируют новых переговоров - Песков

В Кремле заявили, что планов новых прямых переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефа Байдена пока нет, сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос журналистов, не планируется ли новый контакт между двумя лидерами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил:

"Пока нет".

Представитель Кремля при этом отметил:

"Всегда хорошо, когда президенты говорят друг с другом. Это всегда хороший импульс для двусторонних отношений, но они говорят, когда считают это целесообразным".

На уточняющий вопрос, когда планируется очередной раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, в том числе в формате "Лавров-Блинкен", Песков ответил:

"Пока не предполагается. Пока понимания на этот счет нет".