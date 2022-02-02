Вышел трейлер украинской комедии "Соседка"

3 марта 2022 года на экраны украинских кинотеатров выйдет романтическая комедия "Соседка", сообщает УНИАН.

Фильм производства компании F Films создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и канала "1+1". Сценарий к ленте написала украинская писательница Ирэна Карпа.

"Знакомьтесь: он – ярый холостяк, она – мать-одиночка, верящая в любовь. И между ними – ничего общего. Так думают они..." , – говорится в сообщении.

Продюсеры проекта – компания FFilms, известная по таким хитам отечественного проката, как "Свингеры" и "Свингеры 2", создали качественный украинский продукт, который вызывает гордость и уверенно доказывает, что отечественное кино может достойно конкурировать с зарубежным.

"Соседка": трейлер фильма

"Соседка": что известно о фильме

По сюжету, весь смысл жизни молодого повесы Петра (Артемий Егоров) – вечеринки, отношения на ночь и ноль процентов ответственности. А еще его легко взять "на слабо", поэтому он закладывается с другом детства на "порш", что сможет месяц прожить с одной женщиной.

Так в "холостяцкой норе" оказывается его полная противоположность – скромная и здравомыслящая учительница музыки Вероника. (В этой роли в новом образе предстает актриса Ксения Мишина – звезда шоу "Холостячка", сериала "Крепостная", победительница шоу "Танцы со звездами", судья шоу "Україна має талант"). И все бы ничего, но у женщины двое детей. Под силу ли мачо "со стажем" такое испытание и чем закончится для него это адское соседство – не догадывается никто.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение – драйвовые треки украинских исполнителей добавляют праздничной атмосферы и энергичности.