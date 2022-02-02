В Кремле заявили, что Россия — медведь, а не лиса, поэтому "на курятник" залезть не может﻿. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Все-таки традиционно Россию с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого. Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции" , — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сравнила﻿ правительство России с лисой в курятнике, комментируя заявления Путина о якобы "угрозе вторжения" для РФ со стороны Украины.