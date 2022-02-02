Все вооружение - для защиты: Зеленский о поставках оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вооружение, поставляемое западными партнерами в Украину, необходимо для защиты, сообщает Интерфакс-Украина.

"После того, как часть наших территорий была оккупирована, мы наращиваем уровень нашей обороноспособности и возможностей нашей армии. Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, о чем и с какой страной мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие – это все для защиты. Мы думаем только о мире. Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем", - заявил Зеленский в Киеве в среду на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Он добавил, что Украина больше не отдаст ни единого участка своей территории.

"Потому у нас подготовлен отдельный список того, что необходимо нашей армии", - сказал он, напомнив о подписании указа об увеличении на протяжении 3-х лет численности украинской армии на 100 тысяч человек и увеличении их пособий.

"Я считаю, что мы сделаем это быстрее, увеличим нашу профессиональную контрактную армию … Это понятные шаги, потому этот вопрос именно про сдерживание, кроме дипломатических шагов, которые предпринимаем не только мы, но и лидеры европейских государств. Они общаются с РФ в тех или иных форматах, и готовят перечень важных санкций", - сказал он.

Как отметил Зеленский, в вопросе санкций присутствует расхождение во взглядах "у народа Украины и некоторых европейских лидеров" .