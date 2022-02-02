Украина и Нидерланды согласовали действия по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии

Украина и Королевство Нидерланды согласовали действия по сдерживанию России от дальнейшей агрессии. Об этом шла речь во время переговоров главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, передает пресс-служба.

Хукстра подтвердил, что Нидерланды решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны и осуждают агрессию России.

Кулеба отметил важность укрепления обороноспособности Украины, включая поставки оборонного оружия.

Отдельной темой разговора стало сотрудничество в рамках Крымской платформы, взаимодействие в областях кибербезопасности и противодействие российской дезинформации, отмечает пресс-служба МИД.

Стороны уделили особое внимание совместной работе по установлению справедливости за сбитие пассажирского самолета рейса МН17 и привлечение к ответственности виновных в этом преступлении.

Министры обсудили процесс дальнейшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также министры уделили большое внимание развитию торговли и инвестиций между Украиной и Нидерландами. Кроме того, стороны договорились о проведении регулярных политических консультаций между МИДами двух стран.