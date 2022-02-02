Nokian Tyres представил концептуальную шину из вторсырья

Финский концерн Nokian Tyres показал концептуальную шину Green Step, которая на 93% состоит из переработанных и возобновляемых материалов. Новинка является важным шагом на пути реализации экологических инициатив компании, сообщает Обозреватель.

Шину Green Step показали на официальной презентации новой зимней линейки шин 2022 года. Она разработана для поездок в условиях переменчивой зимней погоды, в том числе по снегу и льду. Часть материалов, использованных в концептуальной шине, применяется и в других моделях шин, выпускаемых компанией: натуральные масла, натуральный каучук, или альтернативные источники натурального каучука, такие как гваюла.

Шина Green Step на 93% состоит из переработанных и возобновляемых материалов. Источник: Nokian Tyres

Практически все пластификаторы, смолы и технологические добавки для экспериментальной шины произведены из возобновляемых ресурсов. Кроме того, в качестве основного наполнителя для протектора и боковины используется силика – природный кремнезем из золы рисовой лузги, а для придания шине большей жесткости применяется возобновляемое целлюлозное волокно.

Почти каждый компонент Green Step включает в себя переработанные материалы. Например, сажа, используемая в резиновых смесях, была получена из отслуживших свой срок шин. Бутилен, применяемый для внутренней поверхности, а также металл в слоях стального брекера и бортовых кольцах в основном являются переработанными.

Вся резина в концептуальных шинах Green Step, является натуральной. Источник: Nokian Tyres

Вся резина в концептуальных шинах Green Step, является натуральной, при этом для ее производства используются возобновляемые масла, например, масло канолы. Напомним, что в 2005 году Nokian Tyres стала первым производителем шин в мире, который прекратил использование синтетических высокоароматических масел.

Создание концептуальной шины приближает Nokian Tyres к заявленной цели — к 2030 году использовать при производстве продукции до 50 % перерабатываемого или возобновляемого сырья. Появление шины Green Step является результатом многолетних научно-исследовательских и конструкторских изысканий.

Инновации, использованные при создании Green Step, будут внедряться при разработке шин следующих поколений. Источник: Nokian Tyres