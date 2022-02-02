Снегопады и мороз до -12: погода 3 февраля

Синоптики рассказали, какой завтра будет погода﻿. Ожидается похолодание ночью до -12 градусов мороза, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

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В восточной и юго-восточной части синоптики﻿ прогнозируют умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На улицах скользко, на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью -1-6 мороза, днем около 0; в южных и восточных областях ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем +1+6 тепла; в Карпатах в течение суток -7-12 мороза.