Два признака жирового гепатоза: поражения печени, проявляющиеся на лице

Опасное заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жира в печени. Он практически никак не проявляется на ранних стадиях, однако есть несколько внешних признаков, указывающих на необходимость посетить врача, сообщает Российская газета.

Так, на жировой гепатоз могут указывать пожелтевшие белки глаз и паутинообразные скопления кровеносных сосудов. Среди других симптомов - слабость, утомляемость и боли в области правого подреберья.

При обнаружении заболевания можно остановить его прогрессирование и даже уменьшить количество жира в печени. Врачи советуют сбросить лишний вес и придерживаться растительной диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми.

Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин предупредил, что чрезмерное употребление жирного жареного мяса, фастфуда и сладостей разрушает печень даже при отказе от алкоголя.