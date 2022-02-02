Зеленский встретился с премьером Нидерландов: итоги

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в среду, 2 февраля, обсудил вопросы безопасности и санкции против России, сообщает Корреспондент.

"Большую часть времени мы сегодня посвятили именно вопросам безопасности в Украине, безопасности на наших границах, а также безопасности, влияющей на экономику нашего государства. Также подробно обсудили те или иные возможные санкции со стороны Европейского Союза, со стороны Нидерландов в случае эскалации", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что лидер Нидерландов посещал Украину в последний раз 17 лет назад.

Зеленский сообщил, что Украина и Нидерланды планируют внедрить совместную программу по строительству 48 реабилитационных центров для военных и ветеранов.

Глава государства объяснил цель поставок оружия Украине.

"Поскольку это не первый год войны и не первый год эскалации, оккупации. Поэтому говорить, что мы видим в этом те или иные тактические шаги с нашей стороны, я считаю несправедливо. Мы уже давно фундаментально понимаем, что делать и что нам нужно, чтобы защищать нашу Родину", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил важность сдерживания РФ от дальнейшей агрессии на уровне дипломатических шагов.

"Это очень важные понятные шаги. Это вопрос именно сдерживания. Кроме дипломатических шагов, которые проводим не только мы, но и лидеры европейских государств. Они и общаются с Россией в тех или иных форматах. И готовят именно тот перечень важных санкций", — резюмировал Зеленский.

В свою очередь, Рютте считает, что единственное решение по деэскалации на востоке Украины - это дипломатия и диалог.

"Все усилия должны быть применены, чтобы разрядить эскалацию и напряжение. Я считаю, что единственное решение по деэскалации - это дипломатия и диалог, который должен продолжаться между Россией и США, Россией и НАТО и между странами нормандского формата: Украиной, Германией и Францией", — сказал он.

По его словам, если дипломатия не повлечет деэскалации, то дальнейшая агрессия повлечет серьезные последствия.

Рютте напомнил, что страны Европы готовят санкции на случай эскалации со стороны России.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пригрозил России серьезными последствиями в