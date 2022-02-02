Украинцы рассказали, что будут делать в случае вторжения России

В случае нового вторжения России около 43% украинцев готовы в той или иной форме присоединиться к отпору агрессии. Постараются выехать из страны 4% граждан.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Так, 10,5% готовы будут присоединиться к Вооруженным силам Украины на фронте; 9% присоединились бы к добровольческим силам, а еще 23% готовы оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой, как донор крови и т.п.).

В то же время просто будут пытаться выжить и не делать ничего особенного - 18,5%, уехать из страны могут попробовать 4%, а еще 22,5% в принципе не верят, что новое вторжение когда-нибудь произойдет.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных территорий. Опросили 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.