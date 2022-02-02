Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабинет министров одобрил проект соглашения о свободной торговле с правительством Турецкой Республики. Документ подпишет первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Заключение Соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики" ,- говорится в пояснительной записке к проекту.

Документом уполномочена подписать соглашение первый вице-премьер - министр-министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 января. Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Правительство утвердит четыре соглашения с Турцией:

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях,

сотрудничество в сфере молодежной политики,

изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран,

соглашение о ЗСТ.