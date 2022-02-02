Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабмин одобрил проект соглашения о свободной торговле с Турцией
Фото: Рixabay

Кабинет министров одобрил проект соглашения о свободной торговле с правительством Турецкой Республики. Документ подпишет первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Заключение Соглашения будет способствовать активизации торговли между Украиной и Турецкой Республикой, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для обеспечения улучшения доступа товаров и услуг на рынки Украины и Турецкой Республики",- говорится в пояснительной записке к проекту.

Документом уполномочена подписать соглашение первый вице-премьер - министр-министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, 3 января. Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Правительство утвердит четыре соглашения с Турцией:

  • рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях,
  • сотрудничество в сфере молодежной политики,
  • изменения к соглашению, касающиеся усиления сотрудничества между правоохранительными органами стран,
  • соглашение о ЗСТ.
"Таким образом все четыре соглашения, которые мы утвердим сегодня, завтра планируют подписать", - отметил Шмыгаль.
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