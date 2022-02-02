Более заразный вариант Омикрона зафиксировали в 57 странах – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что недавно открытый вариант Омикрона BA.2 был зафиксирован уже в 57 странах, сообщает Укринформ.

В своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ отметила, что в некоторых странах этот вариант отвечает за более половины заражений Омикроном. Сообщается, что сейчас неизвестно, чем существенно отличается BA.2 от уже распространенного Омикрона, но его уже называют «невидимым вариантом» из-за того, что его несколько сложнее выявить тестированием.

Ведущий эксперт ВОЗ Мариа ван Керхове заявила, что в последнее время наблюдается увеличение количества заражений этим вариантом, но нет данных о том, что он имеет более тяжелые последствия и течение.

Также ВОЗ сообщила, что в прошлом месяце Омикрон зафиксировали в 93% всех случаев заражения коронавирусом. Вариант BA.2 распространяется быстрее BA.1 в Европе и Азии.