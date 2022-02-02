Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стабилизации гривны и отсутствии рисков для нее благодаря действиям Украины и стран-союзников, сообщает Интерфакс-Украина.

"Касательно гривны, я считаю, что на сегодня мы ситуацию удержали, несмотря на ту панику. Мы делали много разных шагов, стабилизировали гривну и успокоили рынки. Сегодня идет укрепление нацвалюты", - сказал он на совместном брифинге с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте в среду.

По его словам, большое влияние на стабилизацию гривны имели действия стран-союзников Украины, которые открывали фингарантии, что давало сигнал рынкам и инвесторам о том, что не стоит выводить деньги.

Визиты лидеров европейских стран также снизили риски валютного рынка Украины, отметил Зеленский.