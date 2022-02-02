Президент Хорватии обвинил Британию в разжигании конфликта между РФ и Украиной
Хорватский президент Зоран Миланович обвинил Великобританию в разжигании конфликта между Россией и Украиной, сообщает Лента.Ру.
"[Великобритания] вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между Лондоном, ставшим второстепенной державой, и Вашингтоном", — заявил лидер Хорватии.
Он также отметил, что после выхода из Евросоюза британская сторона играет куда меньшее значение для членов объединения.
Отвечая на вопрос о том, почему президент Хорватии не встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом во время его визита в страну, Миланович ответил, что его статус не соответствует подобным переговорам.
"Мне не о чем говорить с министрами, особенно Соединенного Королевства. Я не встречаюсь с министрами обороны, кроме сверхдержав", — сказал президент.