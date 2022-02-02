Цветы в Британии стали распускаться на месяц раньше

Британские исследователи из Кембриджского университета, сравнивавшие время цветения 406 видов растений с 1753 по 2019 год, обнаружили тревожную тенденцию: в среднем цветы в Великобритании распускаются почти на целый месяц раньше, чем это происходило до 1986 года. В 2019 году дата первого цветения пришлась уже на 2 апреля. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, сообщает Газета.ru.

Очевидно, что не все растения цветут одновременно. Травы и деревья зацветают первыми — где-то в середине апреля, — в то время как кусты распускаются месяц спустя. Однако вся эта временная шкала начинает сдвигаться по мере изменения климата. Из-за глобального потепления функционирование земных экосистем стремительно меняется, «работающая как часы» смена времен года с началом цветения конкретных растений теперь уже в прошлом. Раннее весеннее потепление в Великобритании, по-видимому, меняет количество выпавших осадков, и этот фактор оказывает решающее воздействие на бутоны. Авторы работы опасаются, что если температура продолжит расти, то будет происходить дальнейшее смещение первых дат цветения — возможно, они сместятся на начало марта или на еще более ранний срок. Этот сдвиг может привести к тому, что на некоторых растениях, в том числе сельскохозяйственных, станут слишком рано появляться почки, и они будут страдать от заморозков.

«Мы не знаем, позволит ли адаптивная эволюция популяций растений достичь им нового оптимума цветения достаточно быстро, чтобы идти в ногу с изменением климата. Сроки цветения растений могут влиять также на качество их опыления — особенно когда насекомые-опылители сами оказываются сезонными — и определяют сроки созревания и распространения семян. Цветение растений влияет также и на животных, для которых пыльца, нектар, плоды и семена являются важными пищевыми ресурсами», — пишут авторы исследования.

Таким образом, последствия раннего сезона цветения могут распространиться на многие экосистемы, вызывая то, что ученые называют экологическим (или фенологическим) несоответствием, — когда жизненные циклы видов, развивавшихся совместно и зависящих друг от друга, не синхронизируются в достаточной мере. Это может привести к нарушению миграционных схем, голоданию животных, вспышкам численности вредителей, болезням и даже к исчезновению каких-то видов.